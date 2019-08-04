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"Не представляю, чтобы это было с Реалом или Барселоной", – Гвардиола возмущен списком номинантов ФИФА The Best-2019

13:24 56 Читати українською
"Не представляю, чтобы это было с Реалом или Барселоной", – Гвардиола возмущен списком номинантов ФИФА The Best-2019
Хосеп Гвардиола / ФК Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выразил свое удивление списком номинантов на премию ФИФА The Best-2019.

Напомним, на днях ФИФА объявила претендентов на премию The Best-2019. По мнению Гвардиолы, отсутствие среди номинантов игроков Манчестер Сити выглядит несколько странным.

"Я не думаю, что кто-нибудь из игроков провел лучший сезон, чем Бернарду Силва. Он выиграл 3 титула с Манчестер Сити и Лигу наций с Португалией, но не претендует на награду.

Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019

Возможно, нам надо выиграть еще 5 или 6 титулов, или набрать 250 очков в турнирной таблице, чтобы наших футболистов заметили. Эти виды призов интересуют только полуфинал и финал Лиги чемпионов, но не остальные 10-11 месяцев года.

За 8 лет Ман Сити 4 раза выиграл АПЛ, но ни один игрок не был признан лучшим – Давид Силва, Де Брюйне, Компани или Агуэро. Это немного несправедливо. Я не могу представить, чтобы Реал или Барселона выиграли 4 трофея, а их футболистов не было в списке", – цитирует Гвардиолу Marca.

К слову, сам Гвардиола попал в список претентентив на звание лучшего тренера 2019 года.

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