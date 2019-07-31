Гвардиола Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров претендуют на награду ФИФА The Best-2019

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

ФИФА назвала претендентов среди тренеров на победу в номинации The Best-2019.

В список лауреатов попали 10 наставников, среди которых, в частности, оказались все полуфиналисты прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Юрген Клопп (Ливерпуль)

Маурисио Почеттино (Тоттенхэм)

Эрик тен Хаг (Аякс)

Тите (Бразилия)

Фернанду Сантуш (Португалия)

Дидье Дешам (Франция)

Рикардо Гарека (Перу)

Марсело Гальярдо (Ривер Плейт)

Джамель Бельмади (Алжир)

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Сейчас каждый болельщик может проголосовать за своего фаворита на официальном сайте ФИФА. Позже организация объявит тройку финалистов, а церемония награждения Best FIFA Football Awards 2019 состоится 23 сентября в Милане.