toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЕВГЕНИЙ ХАЧЕРИДИ КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019

17:20 143 Читати українською
Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019
Криштиану Роналду и Лионель Месси / соцсети

ФИФА назвала претендентов среди игроков на победу в номинации The Best-2019.

В список лауреатов попали 10 игроков, среди которых четверо играли в финале прошлой Лиги чемпионов в составе Ливерпуля и Тоттенхэма.

Гвардиола Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров претендуют на награду ФИФА The Best-2019

Криштиану Роналду (Ювентус)
Лионель Месси (Барселона)
Маттейс Де Лигт (Аякс)
Фрэнки де Йонг (Аякс)
Эден Азар (Челси)
Харри Кейн (Тоттенхэм)
Садио Мане (Ливерпуль)
Мохамед Салах (Ливерпуль)
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
Килиан Мбаппе (ПСЖ)

"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталось

Сейчас каждый болельщик может проголосовать за своего фаворита на официальном сайте ФИФА. Позже организация объявит тройку финалистов, а церемония награждения Best FIFA Football Awards 2019 состоится 23 сентября в Милане.

blog_ava
Динамо заплатит за Жерсона Родригеса 2 миллиона евро – киевляне уже согласовали с игроком личный контракт
00:20
1147
Теги
Главное Мир Мохамед Салах Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Садио Мане Садио Мане ФИФА Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Игрок года ФИФА Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Эден Азар Эден Азар Харри Кейн Харри Кейн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Карпаты
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук