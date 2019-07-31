Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019

ФИФА назвала претендентов среди игроков на победу в номинации The Best-2019.

В список лауреатов попали 10 игроков, среди которых четверо играли в финале прошлой Лиги чемпионов в составе Ливерпуля и Тоттенхэма.

Гвардиола Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров претендуют на награду ФИФА The Best-2019

Криштиану Роналду (Ювентус)

Лионель Месси (Барселона)

Маттейс Де Лигт (Аякс)

Фрэнки де Йонг (Аякс)

Эден Азар (Челси)

Харри Кейн (Тоттенхэм)

Садио Мане (Ливерпуль)

Мохамед Салах (Ливерпуль)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

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Сейчас каждый болельщик может проголосовать за своего фаворита на официальном сайте ФИФА. Позже организация объявит тройку финалистов, а церемония награждения Best FIFA Football Awards 2019 состоится 23 сентября в Милане.