"Выпить бокал вина с Юргеном? Если мы выиграем, то с удовольствием. Я его обязательно приглашу!

Гвардиола не возглавит сборную Бразилии после ЧМ-2022 – у тренера Ман Сити свой план

Юрген делает мировой футбол лучше. Его посыл поражает, это очень мощный соперник. И это хорошо. Я стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми тренерами. Это лучше, чем оставаться удаленным от всех. С Клопп мы общались еще в Германии. Он хороший парень, и у меня нет с ним никаких проблем", – цитирует Гвардиолу MEN.

Поединок Манчестер Сити – Ливерпуль состоится 10 апреля, начало в 18:30. После 30 сыгранных матчей "горожане" идут на вершине, опережая конкурента всего на одно очко.

Нагельсманн зарабатывает в 5 раз меньше, чем Симеоне, а Гвардиола – больше Клоппа