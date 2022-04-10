Манчестер Сити – Ливерпуль: бесплатная видеотрансляция главного матча сезона АПЛ
18:22 - Читати українською
Зрители получили уникальную возможность посмотреть поединок 32 тура АПЛ между Ман Сити и Ливерпулем.
49' live
36’ Габриэл Жезус
Диогу Жота 13’
Садио Мане 46’
13’ Диогу Жота
36’ Габриэл Жезус
46’ Садио Мане
Компания Setanta Sports анонсировала показ игры на своем YouTube-канале.
Старт трансляции в 18:30. После 30 сыгранных матчей "горожане" идут на вершине, опережая конкурента всего на одно очко. За основными событиями игры также можно следить в онлайне "Футбол 24".
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