Компания Setanta Sports анонсировала показ игры на своем YouTube-канале.

Старт трансляции в 18:30. После 30 сыгранных матчей "горожане" идут на вершине, опережая конкурента всего на одно очко. За основными событиями игры также можно следить в онлайне "Футбол 24".