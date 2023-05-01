"Я не понимаю, что в этой команде делает Джурасек. Здесь два варианта. Или я не разбираюсь в футболе, или Джурасек – любимец Йовичевича.

Игрок Шахтера рискует пропустить оставшуюся часть сезона

Они хорваты, знают друг друга еще со времен Динамо Загреб, и у них какая-то не очень объективная любовь. И это меня невероятно раздражает", – поделился Болотников в программе KDK.

К слову, Джурасек сыграл за Шахтер 23 поединка во всех соревнованиях, в которых отметился голом и 3 ассистами.

Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал ещё два гола