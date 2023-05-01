"Не понимаю, что он делает в Шахтере": журналист уничтожил легионера "горняков"
12:26 - Читати українською
Журналист Сергей Болотников поделился мыслями относительно хавбека Шахтера Невена Джурасека.
"Я не понимаю, что в этой команде делает Джурасек. Здесь два варианта. Или я не разбираюсь в футболе, или Джурасек – любимец Йовичевича.
Игрок Шахтера рискует пропустить оставшуюся часть сезона
Они хорваты, знают друг друга еще со времен Динамо Загреб, и у них какая-то не очень объективная любовь. И это меня невероятно раздражает", – поделился Болотников в программе KDK.
К слову, Джурасек сыграл за Шахтер 23 поединка во всех соревнованиях, в которых отметился голом и 3 ассистами.
Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал ещё два гола
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