Игрок Шахтера рискует пропустить оставшуюся часть сезона
08:00 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Иван Петряк может не появиться на поле до конца текущего сезона.
Хавбек не появлялся на поле еще с середины марта и может пропустить остаток сезона, сообщает Sportarena.
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Впрочем, причины отсутствия Петряка не разглашаются. Ранее сообщалось, что Иван тренируется отдельно от партнеров.
Добавим, что Петряк провел 22 поединка за Шахтер в текущем сезоне, в которых записал в свой актив гол и результативную передачу.
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