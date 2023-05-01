"Я не розумію, що у цій команді робить Джурасек. Тут два варіанти. Або я не розбираюся у футболі, або Джурасек – улюбленець Йовічевіча.

Гравець Шахтаря ризикує пропустити решту сезону

Вони хорвати, знають один одного ще з часів Динамо Загреб, і у них якесь не дуже об'єктивне кохання. І це мене неймовірно дратує", – поділився Болотніков у програмі KDK.

До слова, Джурасек зіграв за Шахтар 23 поєдинки у всіх змаганнях, в яких відзначився голом та 3 асистами.

Шахтар впевнено переміг Колос, відірвавшись від СК Дніпро-1 на вісім очок – Бондаренко забив і зробив ще два голи