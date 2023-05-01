"Не розумію, що він робить у Шахтарі": журналіст знищив легіонера "гірників"
12:26 - Читать на русском
Журналіст Сергій Болотніков поділився думками щодо хавбека Шахтаря Невена Джурасека.
"Я не розумію, що у цій команді робить Джурасек. Тут два варіанти. Або я не розбираюся у футболі, або Джурасек – улюбленець Йовічевіча.
Гравець Шахтаря ризикує пропустити решту сезону
Вони хорвати, знають один одного ще з часів Динамо Загреб, і у них якесь не дуже об'єктивне кохання. І це мене неймовірно дратує", – поділився Болотніков у програмі KDK.
До слова, Джурасек зіграв за Шахтар 23 поєдинки у всіх змаганнях, в яких відзначився голом та 3 асистами.
Шахтар впевнено переміг Колос, відірвавшись від СК Дніпро-1 на вісім очок – Бондаренко забив і зробив ще два голи
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