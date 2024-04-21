"Понимали, что Черноморец – очень классный соперник, который здесь нервы потрепал не одной команде. Мы это прекрасно понимали. Мы знали, что где-то похожая игра у Черноморца с Рухом, с которым мы играли перед ним как раз. Там мы сыграли 1:1, две игры подряд играли вничью, теряли баллы, хотелось, чтобы в этой игре мы взяли максимум – то, что нам и удалось.

Красота от будущего игрока Динамо в видеообзоре матча Черноморец – Кривбасс – 1:2

Но скажу так: разобью на два тайма – первый тайм, я думаю, также был под нашим контролем, полностью владели инициативой, но мы играли больше в держание мяча без ворот соперника. Мы туда доходили и ничего у нас не получалось.

А Черноморец воспользовался нашей ошибкой на 43-й минуте и забил нам гол. Мы ушли в раздевалку проигрывая 0:1. Мы понимали, что нам надо включаться, играть острее, поэтому сделали некоторые замены в перерыве: вместо Кожушко вышел Микитишин, вместо Сосы, у которого тоже где-то не пошла игра, вышел Макс Задерака.

Немножко добавили, и я думаю, что очень классно, что мы забили очень быстрый гол, сравняли счет – это где-то на второй минуте второго тайма. Не остановились, шли вперед, забили еще, поэтому, думаю, по праву победили. Не помню моментов у Черноморца во втором тайме, чтобы мы снова сыграли вничью", – поделился Вернидуб в эфире УПЛ ТВ.

Кривбасс одержал волевую победу над Черноморцем и сравнялся по очкам с Динамо