Кривбасс продолжает борьбу за первые места в УПЛ и сошелся во встрече с нестабильным Черноморцем. Подопечные Григорчука и создали первый острый момент: Авагимян пробил с разворота в дальнюю девятку, но чуть выше ворот. Брагару с Штогриным убегали 2 в 1 защитника, но подача Максима была немного высоковатой.

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Кривбасс ответил выстрелом Хомченовского из пределов штрафной – Варакута потащил удар в нижний угол. А перед завершением первого тайма Черноморец повел в счете. Авагимян протащил мяч чужой половиной и нашел Брагару в штрафной. Будущий игрок Динамо не пробил сразу, собрал вокруг трех игроков, после чего пробил в нижний угол. Сразу после этого прозвучала воздушная тревога, а судья завершил первую половину.

Не успел второй тайм начаться, как Кривбасс уже отыгрался. Хомченовский разрезал защиту одесситов, а Лунёв хладнокровно реализовал выход один на один. Григорчук почти мгновенно заменил Васильева на Огирю. Гучек едва не привез гол в ворота Черноморца, но Микитишин пробил прямо в голкипера.

На 72-й минуте уже Кривбасс повел в счете. Подачу Хомченовского со штрафного вынесли на правый фланг, где Задерака подхватил мяч и навесил, а Бандейра удачно сыграл на опережение. Последним моментом в игре стал удар Салюка через себя, но прямо в руки Маханькову.

Таким образом, подопечные Вернидуба набрали 51 очко и сравнялись с Динамо, у которого есть 2 игры в запасе. Черноморец с 29 пунктами остался восьмым.

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