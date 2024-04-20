Кривбасс в волевом стиле обыграл Черноморец в матче 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Черноморец – Кривбасс на "Футбол 24".

Черноморец повел в счете на 44-й минуте. Брагару (который летом должен присоединиться к Динамо) получил длинную передачу от Авагимяна в чужой штрафной, но пробил не сразу, а на замахе оставил в дураках трех защитников и забил в нижний угол.

Кривбасс одержал волевую победу над Черноморцем и сравнялся по очкам с Динамо

Кривбасс отыгрался сразу после перерыва – Лунёв реализовал выход один на один после разрезной передачи Хомченовского. А Бандейра на 72-й минуте принес победу, замкнув навес Задераки.