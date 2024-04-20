Красота от будущего игрока Динамо в видеообзоре матча Черноморец – Кривбасс – 1:2
20:33 - Читати українською
Кривбасс в волевом стиле обыграл Черноморец в матче 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Черноморец – Кривбасс на "Футбол 24".
завершено
Максим Лунев 47’
Рафаэль Бандейра 72’
47’ Максим Лунев
72’ Рафаэль Бандейра
Черноморец повел в счете на 44-й минуте. Брагару (который летом должен присоединиться к Динамо) получил длинную передачу от Авагимяна в чужой штрафной, но пробил не сразу, а на замахе оставил в дураках трех защитников и забил в нижний угол.
Кривбасс одержал волевую победу над Черноморцем и сравнялся по очкам с Динамо
Кривбасс отыгрался сразу после перерыва – Лунёв реализовал выход один на один после разрезной передачи Хомченовского. А Бандейра на 72-й минуте принес победу, замкнув навес Задераки.
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