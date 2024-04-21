"Розуміли, що Чорноморець – дуже класний суперник, який тут нерви потріпав не одній команді. Ми це прекрасно розуміли. Ми знали, що десь схожа гра у Чорноморця з Рухом, з яким ми грали перед ним якраз. Там ми зіграли 1:1, дві гри поспіль грали внічию, губили бали, хотілось, щоб в цій грі ми взяли максимум – те, що нам і вдалось.

Краса від майбутнього гравця Динамо у відеоогляді матчу Чорноморець – Кривбас – 1:2

Але скажу так: розіб'ю на два тайми – перший тайм, я гадаю, також був під нашим контролем, повністю володіли ініціативою, але ми грали більше в тримання м'яча без воріт суперника. Ми туди доходили і нічого в нас не виходило.

А Чорноморець скористався нашою помилкою на 43-й хвилині і забив нам гол. Ми пішли в роздягальню програючи 0:1. Ми розуміли, що нам треба включатись, грати гостріше, тому зробили деякі заміни у перерві: замість Кожушка вийшов Микитишин, замість Соси, в якого теж десь не пішла гра, вийшов Макс Задерака.

Трішки додали, і я гадаю, що дуже класно, що ми забили дуже швидкий гол, зрівняли рахунок – це десь на другій хвилині другого тайму. Не зупинились, йшли вперед, забили ще, тому, думаю, по праву перемогли. Не пам'ятаю моментів у Чорноморця у другому таймі, щоб ми знову зіграли внічию", – поділився Вернидуб в ефірі УПЛ ТБ.

Кривбас здобув вольову перемогу над Чорноморцем та зрівнявся за очками з Динамо