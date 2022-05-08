Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не сдержал эмоции после потери очков в домашнем матче с Тоттенхэмом (1:1) и ухудшения шансов на титул.

"Мне не нравится такой футбол. Но это моя проблема. Я считаю, что у Тоттенхэма достаточно футболистов высокого уровня, чтобы играть по-другому, не с 30% владения против Ливерпуля.

Однако я не могу этого изменить. Трудно принять, что игроки мирового класса только и делают, что блокируют мяч. Атлетико, например, делает то же самое. Ладно.

Осечка Ливерпуля на пути к чемпионству в видеообзоре матча с Тоттенхэмом

Я уважаю любой подход, но это не мой выбор. План Тоттенхэма на этот матч сработал, однако сейчас они все же занимают 5-е место в чемпионате.

Ожидалось, что Тоттенхэм сыграет так. Мы ждали тяжелого сражения. Ливерпуль набрал один балл. И не нужно вести себя так, будто мы на похоронах", – сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Ливерпуль расписал ничью с Тоттенхэмом и дал возможность Манчестер Сити увеличить отрыв до трех очков в случае победы над Ньюкаслом.

Ливерпуль расписал ничью с Тоттенхэмом, рискуя упустить шансы на золото АПЛ – Арсенал и Ман Сити могут уйти в отрыв