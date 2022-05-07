Центральным событием 35-го тура АПЛ, безусловно, стала битва на Энфилде, где Ливерпуль принимал Тоттенхэм. Поединок имел чрезвычайно важное значение для обеих команд – мерсисайдцы отставали от Манчестер Сити на одно очко, а лондонцам до четвертой позиции, на которой расположился Арсенал, не хватало двух. Даже ничья в таких условиях могла слишком дорого стоить.

Тем не менее Антонио Конте не отошел от привычной тактики – итальянец выставил плотный "автобус" в надежде втянуть "красных" на свою треть поля и поймать их в контратаке. Инициативу отдали Ливерпулю. Эта тактика работала относительно надёжно – мерсисайдцы удерживали контроль над движением мяча, но пройти оборону "шпор" им не удавалось. С другой стороны, хозяева очень быстро и высоко возвращали мяч после потерь, запуская очень интенсивный прессинг, так что с контрвыпадами у лондонцев не клеилось.

При таком футболе моментов возникало минимум. У подопечных Юргена Клоппа из 11 ударов до перерыва 6 было заблокировано, а первый реальный шанс открыть счёт случился на 28-й минуте – да и тот стал возможным благодаря Сессеньону. Райан в попытке выбить диагональ срезал мяч под дальнюю штангу собственных ворот, но Льорис в красивом прыжке парировал. На 39-й же Ван Дейк замкнул подачу с углового, попав в перекладину, а прямо перед перерывом Диас обыгрался с Мане в стеночку и мощно пробил метров с 20-ти в правый нижний угол – Льорис снова выручил!

Тоттенхэм ответил на этот эпизод шикарной контратакой, в которой Сон протащил мяч на чужую треть поля, собрал на себе защитников и выкатил мяч под удар Хёйбьергу. Хавбек выстрелил со средней дистанции, но попал в левую штангу! Кроме того, в начале встречи вспоминается опасный прострел, который Алиссон выбил на Бентанкура – ​​Родриго плотно бил в левый нижний, однако голкипер поймал сферу. Вот и вся острота в первом тайме.

В начале второго Ливерпуль серьёзно прижал лондонцев, но команде критически не хватало последнего паса. Ни одного момента создать не удалось, а на 56-й минуте Тоттенхэм ещё и поймал хозяев в контратаке. И не просто пймал, а эффектно открыл счёт! Кейн принял передачу от Кулусевски, протащил мяч через центр и запустил пас на левый край штрафной, куда влетел Сессеньон – Райан же сразу прострелил на 11 метров под вбегание Сону. Кореец, воспользовавшись развалом обороны мерсисайдцев, спокойно вывел Тоттнем вперёд. 0:1!

Хозяева пошли отыгрываться, но проблемы с развалом "автобуса" лондонцев никуда не исчезли. В надежде освежить игру Юрген Клопп снял Робертсона и Мане, бросив в бой Цимикаса и Жоту – впрочем, и их усилия в середине второго тайма не приносили моментов. Вспомнить можно разве что подачу Цимикаса на 67-й минуте, которую Диас замкнул ударом головой над воротами, а также заблокированній выстрел Салаха с линии штрафной на 73-й. Дэвис накрыл его в последний момент.

Проблемой Тоттенхэма в этот период стало отсутствие контригры. "Шпоры" пытались не прижиматься и разбегаться через фланги при первой же возможности, вот только таких возможностей почти не возникало – прессинг "красных" был слишком качественным. В таком режиме игры можно было надеяться только на оборону. Впрочем, именно она и подвела довольно досадным образом – на 74-й минуте Диас выстрелил метров с 24-х, а мяч рикошетом от Бентанкура залетел точно в левый нижний угол. 1:1!

К сожалению, этот гол не изменил суть встречи. Мерсисайдцы в последние 20 минут долго кружили на трети поля северных лондонцев, загружали кроссы в штрафную и быстро возвращали мяч после потерь, однако не создавал остроты. Вообще. Тоттенхэм же уверенно оборонялся всей командой, но не мог нормально выйти в контратаку. Команды нивелировали преимущества друг друга.

Последнюю попытку вырвать победу в матче упустил Салах, получивший мяч перед штрафной и закрутивший его в дальнюю девятку. Сфера пролетела над ней. В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Ливерпуль возглавил турнирную таблицу как минимум в сутки, набрав 83 очка и потеснив Манчестер Сити на второе место благодаря лучшей разнице голов. Тоттенхэм не смог вернуться в топ-4, с 62 зачётными баллами оставшись пятым. До Арсенала "шпорам" не хватает одного очка. Безусловно, эта ничья – в пользу "горожанам" и "канонирам".

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