Обеим командам было что терять: Ливерпуль ведет упорную борьбу за чемпионство с Ман Сити, а Тоттенхэм пытается запрыгнуть в лигочемпионовский квартет. Первый по-настоящему опасный момент возник лишь во второй половине первого тайма, когда на 28-й минуте Сессеньон едва не срезал мяч в свои ворота – Льорис в красивом прыжке спас.

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Впоследствии Ван Дейк замкнул подачу с углового в перекладину, а прямо перед перерывом Диас обыгрался с Мане в стеночку и мощно пробил метров с 20-ти в правый нижний угол – Льорис снова выручил! За мгновение до свистка гости могли выходить вперед – Хейбьерг попал в левую штангу.

После перерыва "шпоры" забили – Кейн протащил мяч через центр, отдал на левый край штрафной на Сессеньона, а тот прострелил на 11 метров на Сона. Кореец не промазал. Еще до середины второй сорокапятиминутки гости отыгрались – Диас отважился на дальний удар из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Бентанкура залетел в левый нижний угол. На большее команд не хватило.

Ливерпуль как минимум на сутки возглавил турнирную таблицу, набрав 83 очка, потеснив Манчестер Сити на вторую позицию благодаря лучшей разнице голов. Тоттенхэм остался пятым.

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