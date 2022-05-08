Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не стримав емоцій після втрати очок у домашньому матчі з Тоттенхемом (1:1) та погіршення шансів на титул.

"Мені не подобається такий футбол. Але це моя проблема. Я вважаю, що у Тоттенхема достатньо футболістів високого рівня, щоб грати по-іншому, не з 30% володіння проти Ліверпуля.

Однак я не можу це змінити. Важко прийняти, що гравці світового класу тільки те й роблять, що блокують м'яч. Атлетіко, наприклад, робить те саме. Гаразд.

Осічка Ліверпуля на шляху до чемпіонства у відеоогляді матчу з Тоттенхемом

Я поважаю будь-який підхід, але це не мій вибір. План Тоттенхема на цей матч спрацював, однак зараз вони все ж посідають 5 місце в чемпіонаті.

Було очікувано, що Тоттенхем зіграє так. Ми чекали важкої битви. Ліверпуль набрав один бал. І не потрібно поводитися так, ніби ми на похороні", – сказав Клопп на післяматчевій пресконференції.

Ліверпуль розписав нічию з Тоттенхемом і дав змогу Манчестер Сіті збільшити відрив до трьох очок у випадку перемоги над Ньюкаслом.

Ліверпуль розписав нічию з Тоттенхемом, ризикуючи втратити шанси на золото АПЛ – Арсенал і Ман Сіті можуть піти у відрив