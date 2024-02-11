– Главным тренером Ордабасы является белорус Александр Седнев. В штабе присутствует и российский специалист. Также в команде играет нападающий из Беларуси. Вы учитывали это перед трансфером?

– В штабе есть и украинские специалисты. Седнев ранее много работал с украинскими футболистами. Я уже имел с ним разговор. Он очень хорошо отзывается обо всех украинцах, с которыми пересекался.

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Я пока плохо знаком с составом Ордабасы. В первый день увидел, что в команде много местных футболистов.

Считаю, если ты сейчас на своем жизненном пути видишь россиянина, то не нужно ужасаться. Нужно продолжать жить своей жизнью. Пусть нас ужасаются все.

– А перед трансфером вообще тема политики с тренером или менеджментом поднималась?

– Нет, эту тему мы не затрагивали. Вчера в Ордабасы был запланирован спарринг с российским клубом (Факел Воронеж, – прим.), но без нас. Тренеры и менеджеры все понимают, почему мы играть не будем.

Украинцам в спорте приходится встречаться с россиянами. Часто подобное можно увидеть, например, в теннисе. Они играют. Жизнь продолжается. Думаю, что через годы все это будет и в футболе. Возможно, команды не будут между собой играть, а игроки 100% будут пересекаться между собой.

– То есть для вас большое присутствие в чемпионате Казахстана белорусских и российских игроков не станет проблемой?

– Я не знаю составы других команд, много ли здесь россиян. Я всегда смотрю только на себя", – сказал Пластун в комментарии Українському футболу.

Напомним, представительство российских легионеров в чемпионате Казахстана является вторым по количеству после белорусских – 16 и 19 игроков соответственно. К слову, в начале войны Пластун признался, что ему стыдно за то, что он общается на русском языке.

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