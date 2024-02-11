Бывший защитник Лудогорца Игорь Пластун рассказал, как возник вариант с Ордабасы, и почему он решил перебраться в чемпионат Казахстана.

"Последние месяцы я фактически отсутствовал в Лудогорце по причинам, о которых уже не хочу говорить. Это история. У меня соглашение было рассчитано до лета, но мои агенты Сергей Серебренников и Вадим Шаблий, с которыми я сотрудничаю уже почти десять лет, искали варианты. И вот Ордабасы проявили инициативу, чтобы подписать меня.

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Для меня всегда при выборе клуба на первом месте стояла спортивная составляющая. Эта команда стала чемпионом своей страны и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Конечно, этот вариант меня захватил, и я сразу согласился. Дальше уже была работа агентов и все решилось за день-два.

Проявляли ли ко мне интерес украинские клубы? Нет, из Украины я не получал ни одного предложения.

Моя роль в новой команде? Футболистов моего возраста подписывают для игры в основном составе, чтобы сразу усилить команду и получить результат. Дальше все уже зависит от твоей работы", – сказал Пластун в комментарии Українському футболу.

Напомним, за свою карьеру 33-летний футболист успел поиграть за Оболонь, Карпаты, Лудогорец и Гент. За сборную Украины провел 4 матча. Ранее СМИ сообщали об интересе к украинцу со стороны софийского ЦСКА. С Ордабасы Пластун подписал контракт на один сезон.

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