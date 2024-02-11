"Не потрібно жахатися росіян": екс-гравець збірної України зробив несподівану заяву щодо окупантів
Захисник казахського Ордабаси Ігор Пластун спробував максимально дипломатично озвучити своє ставлення до спортсменів з країни 404.
– Головним тренером Ордабаси є білорус Олександр Седнєв. У штабі присутній і російський спеціаліст. Також в команді грає нападник з Білорусі. Ви враховували це перед трансфером?
– В штабі є й українські фахівці. Седнєв раніше багато працював з українськими футболістами. Я вже мав із ним розмову. Він дуже добре відгукується про усіх українців, із якими перетинався.
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Я поки погано знайомий зі складом Ордабаси. У перший день побачив, що в команді багато місцевих футболістів.
Вважаю, якщо ти зараз на своєму життєвому шляху бачиш росіянина, то не потрібно жахатися. Потрібно продовжувати жити своїм життям. Нехай нас жахаються усі.
– А перед трансфером взагалі тема політики із тренером або менеджментом підіймалася?
– Ні, цю тему ми не зачіпали. Вчора в Ордабаси був запланований спаринг із російським клубом (Факел Воронеж, – прим.), але без нас. Тренери та менеджери усе розуміють, чому ми грати не будемо.
Українцям у спорті доводиться зустрічатися із росіянами. Часто подібне можна побачити, наприклад, в тенісі. Вони грають. Життя продовжується. Думаю, що через роки все це буде і в футболі. Можливо, команди не будуть між собою грати, а гравці 100% перетинатимуться між собою.
– Тобто для вас велика присутність в чемпіонаті Казахстану білоруських та російських гравців не стане проблемою?
– Я не знаю склади інших команд, чи багато тут росіян. Я завжди дивлюся тільки на себе", – сказав Пластун у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, представництво російських легіонерів у чемпіонаті Казахстану є другим за кількістю після білоруських – 16 та 19 гравців відповідно. До слова, на початку війни Пластун зізнався, що йому соромно через те, що він спілкується російською мовою.
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