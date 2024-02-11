В матче 25-го тура Лиги Жупиле Вестерло на выезде разошелся миром с Унион Сент-Жилуазом (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 25-й тур

Унион Сент-Жилуаз – Вестерло – 2:2

Голы: Лапуссен, 16, 59 – ван ден Кейбус, 6, Мадсен, 90+6 (п.)

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Настоящую сенсацию сотворил Вестерло в очередном туре чемпионата Бельгии. Команда Сергея Сидорчука приехала в гости к лидеру первенства и в драматической борьбе сумела отобрать у него очки. Наш земляк традиционно вышел в основе и провел на поле 69 минут.

Гости неожиданно вышли вперед уже в начале встречи, однако удержать преимущество не смогли и на перерыв ушли при счете 1:1. В середине второго тайма Лапуссен вывел Унион вперед, оформив дубль, и команда шла к уверенной победе. Уже в добавленное время Матия Фриган, вышедший на замену лишь на 83-й минуте, оказался на газоне после жесткого столкновения. Арбитр назначил пенальти, что и спасло Вестерло от поражения.

Как следствие, команда Сидорчука, который за свою игру получил от статистического портала SofaScore средний балл 6,7, набрала 26 очков и идет в турнирной таблице Лиги Жупиле одиннадцатой, Унион с 59-ю пунктами – безоговорочный лидер.

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