Венесуэльский легионер киевлян Эрик Рамирес готовится к дебюту за новую команду.

Форвард Динамо Эрик Рамирес, который на правах аренды будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, прибыл в расположение Спортинга.

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О приезде новичка рапортовала пресс-служба клуба в социальной сети Instagram. "Не можем дождаться встречи!" – подписали фотографию Рамиреса с клубным шарфом хихонцы.

Напомним, арендная сделка форварда рассчитана до конца сезона 2021/22, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

Венесуэлец только прошлым летом перебрался в Динамо, но провел за киевлян 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает Рамиреса в 1,5 млн евро.

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