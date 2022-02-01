В воскресенье, 30 января, "бело-синие" отпустили Владислава Супрягу и Эрика Рамиреса. Украинец перешел в Сампдорию, а венесуэлец – в Спортинг Хихон, играющий в Сегунде. Оба клуба имеют опцию выкупа нападающих Динамо.

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В процессе переговоров киевляне хотели, чтобы Сампдория и Спортинг платили игрокам зарплату. В результате согласовать этот пункт не удалось, поэтому Супряга с Рамиресом будут получать деньги именно от Динамо, сообщает Meta Ratings.

По информации источника, украинский форвард зарабатывает в Киеве около 500 тысяч евро в год. Зарплата Рамиреса составляет 600 тысяч. На двоих они в текущем сезоне забили 1 гол.

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