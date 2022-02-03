Венесуельський легіонер киян Ерік Рамірес готується до дебюту за нову команду.

Форвард Динамо Ерік Рамірес, який на правах оренди виступатиме у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії, прибув до розташування Спортінга.

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Про приїзд новачка рапортувала прес-служба клубу у соціальній мережі Instagram. "Не можемо дочекатися зустрічі!" – підписали фотографію Раміреса з клубним шарфом хіхонці.

Нагадаємо, орендна угода форварда розрахована до кінця сезону 2021/22, у іспанського клубу є опція викупу контракту гравця.

Венесуелець лише минулого літа перебрався у Динамо, але провів за киян 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює Раміреса у 1,5 млн євро.

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