"Победа была заслуженной, но пришлось проделать много работы. Мне понравилась игра, она была очень интересной, с двумя сильными соперниками. Мне понравились наша энергия и отношение. В конце концов, мы наконец получили правильный результат, который всегда является главной целью.

Завершение длиннющей "сухой" серии Вернера и концерт VAR в видеообзоре матча Челси – Саутгемптон – 3:1

По отмененному голу Вернера... Я думаю, соперник имел достаточно времени, чтобы перегруппироваться. Зачем возвращаться после двух или трех передач, чтобы решить такую ​​проблему? Не могу поверить, что такое использование VAR имеет смысл. Прошло 20 секунд, разве ситуация не изменилась? Разве этого недостаточно, чтобы перестроиться?

Не думаю, что мы смогли забить именно благодаря фолу. Рефери должен иметь право отказаться от подсказок, если решил провести настоящую, физическую борьбу. Это одна из проблем, хотя перед сезоном вроде говорили, что будет больше борьбы. Именно поэтому я и сердился", – цитирует Тухеля ВВС.

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