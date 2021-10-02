"Перемога була заслуженою, але довелося виконати багато роботи. Мені сподобалася гра, вона була дуже цікавою, з двома сильними суперниками. Мені сподобалися наша енергія та ставлення. Зрештою, ми нарешті отримали правильний результат, який завжди є головною метою.

Завершення довжелезної "сухої" серії Вернера і концерт VAR у відеоогляді матчу Челсі – Саутгемптон – 3:1

Щодо скасованого гола Вернера... Я думаю, суперник мав достатньо часу, щоб перегрупуватися. Навіщо повертатися після двох або трьох передач, щоб вирішити таку проблему? Не можу повірити, що таке використання VAR має сенс. Минуло 20 секунд, хіба ситуація не змінилася? Хіба цього не досить, щоб перелаштуватися?

Не думаю, що ми змогли забити саме завдяки фолу. Рефері повинен мати право відмовитися від підказок, якщо вирішив провести справжню, фізичну боротьбу. Це одна з проблем, хоча перед сезоном ніби казали, що буде більше боротьби. Саме тому я і гнівався", – цитує Тухеля ВВС.

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