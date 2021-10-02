Лондонцы забили три гола до перерыва, однако судьи засчитали только один. Лукаку залез в офсайд, а перед точным ударом Вернера фол "заметил" VAR. Зато мяч Трево Чалобы на 9-ой минуте был вполне легитимным.

Челси в большинстве вырвал победу у Саутгемптона и возглавил турнирную таблицу АПЛ, МЮ расписал боевую ничью с Эвертоном

Во второй половине Чилвелл подарил Саутгемптону легкий пенальти, сбив экс-игрока "синих" Ливраменто. Уорд-Праус с "отметки" пробил четко, но потом подвел команду. VAR снова вмешался, посоветовав Мартину Аткинсону удалить капитана Саутгемптона за грубый фол против Жоржинью. Оставалось играть 15 минут, и Челси успел забить дважды. "Сухую" серию прервал даже Тимо Вернер, который в последний раз в рамках АПЛ забивал еще 24 апреля. Окончательные 3:1 оформил Чилвел.