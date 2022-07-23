Директор по футболу Ман Сити Чики Бегиристайн, который в статусе игрока выступал за Барселону, высказался об уходе Александра Зинченко.

"Не могу подобрать слов об Александре... Настолько я высокого мнения о нем как об игроке, так и о человеке. Зинченко должен гордиться тем, что провел время в Манчестер Сити.

Зинченко получил игровой номер в Арсенале

Он помог нам добиться больших успехов, и то, как он вел себя, было примером для всех. Его профессионализм и трудовая этика были исключительными. Мы все желаем ему всего наилучшего, ведь он начинает новый этап в своей карьере", – цитирует Бегиристайна сайт "горожан" .

Напомним, Зинченко подписал с Арсеналом долгосрочный контракт, став вторым украинцем в истории клуба после Олега Лужного. Сити заработал на продаже Александра 35 миллионов евро.