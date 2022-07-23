Полузащитник Арсенала Александр Зинченко уже узнал, под каким номером будет играть в новой команде.

Украинцу достался привычный ему 35-й номер со времен выступлений за Манчестер Сити. Позже он выступал за "горожан" с одиннадцаткой на спине.

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Об этом свидетельствует страница фан-шопа Арсенала, где уже начали продавать футболки с фамилией Зинченко под 35-м номером.

Напомним, украинец перебрался в Арсенал после шести лет в Манчестер Сити. С лондонцами он подписал долгосрочный контракт, а "горожане" заработали на его трансфере 35 млн евро.

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