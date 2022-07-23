Директор з футболу Ман Сіті Чікі Бегірістайн, який у статусі гравця виступав за Барселону, висловився про відхід Олександра Зінченка.

"Не можу підібрати слів про Олександра... Настільки я високої думки про нього як про гравця, так і про людину. Зінченко повинен пишатися тим, що провів час у Манчестер Сіті.

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Він допоміг нам досягти великих успіхів, і те, як він поводився, було прикладом для всіх. Його професіоналізм і трудова етика були винятковими. Ми всі бажаємо йому всього найкращого, адже він починає новий етап у своїй кар’єрі", – цитує Бегірістайна сайт "містян".

Нагадаємо, Зінченко підписав з Арсеналом довгостроковий контракт, ставши другим українцем в історії клубу після Олега Лужного. Сіті заробив на продажі Олександра 35 мільйонів євро.

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