"На предматчевой установке говорили с командой, что главное – результат. В итоге – результат неутешительный. Сейчас можно что угодно говорить. Но цифры на табло – 1:3. Пропустили первый гол после досадной индивидуальной ошибки. Это несколько выбило из колеи. Потому что начали мы неплохо. Не хватало креатива, агрессии, индивидуальных действий именно в штрафной площадке соперника. Надо над завершением работать.

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Второй тайм тоже начали хорошо. Когда сравняли счет – и представить не мог, что игра завершится поражением. Тем более вышли свежие футболисты, которые должны были усилить игру. Заменами я в целом недоволен. Вывод – снова подарили три гола сопернику. Особенно первый и второй. Футболисты оставили свободные зоны и соперник расстреливал ворота.

Должны работать дальше. Понимаю, что есть и психологическое бремя – не можем победить дома. Это давит на нас. Но сейчас приедут в гости еще более сильные соперники: Ворскла, СК Днепр-1, Кривбасс. Выхода нет, должны цепляться и бороться за очки.

Относительно новичков ... Нет замечаний к игре Александра Маткобожика. Не вижу его вины в пропущенных мячах, он забил в дебютной игре. От Дениса Балана хотелось бы более качественной поддержки атаки, качественных фланговых передач. Андрей Близниченко? Не лучшая его игра. Он вышел, когда нужно было создавать и обострять. Знаю, что он может больше. Может отдавать передачи, бить. Сегодня мы этого не увидели. Семен Вовченко и Влад Шарай пропускали матч из-за дисквалификации. Они вернутся на игру с Ворсклой. Возможно, что-то будем менять в стартовом составе", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

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