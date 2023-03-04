Уже на первой минуте Верес заработал угловой, который завершился ударом Гайдучика мимо ворот. Хозяева сразу прижали соперника на его части поля, пытаясь забить быстрый гол. Прессинг ровенчан заставлял одесситов нервничать и ошибаться. Перейти на чужую половину команда Романа Григорчука смогла лишь на шестой минуте матча, однако попытки ударов Юсова и Брагары желали лучшего.

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На 10-й минуте Верес создал первый опасный момент: Пасич нашел Гайдучика на левом фланге, тот ворвался в штрафную и отдал прострельную передачу на Дахновского. Виталий банально не успел к мячу, отпустив его за пределы поля.

В ответ Черноморец забил: быстрая контратака, Бадибанга получил длинную передачу от Гучека, перехитрил Гагуна, вышел на свидание с Когутом и прошил кипера мощным ударом. Дебютный гол для бельгийца в УПЛ, как и первый ассист для словенского защитника.

На 17-й минуте Верес мог отыгрываться, но после навеса со штрафного Балан запустил сферу в космос. Вскоре Дахновский накрутил нескольких защитников на правом фланге, но Кузык не позволил нанести прицельный удар. Пока что одесситы играют в обороне очень эффективно.

В середине тайма Шарай правым флангом врывался во вратарскую Черноморца, упал после толчка Брагару намекая на пенальти, но арбитр эпизод проигнорировал. В конце первой сорокапятиминутки Штогрин должен был забивать второй гол "моряков": после навеса с углового мяч головой был переправлен на дальнюю штангу и форвард имел достаточно времени, чтобы переложить себе сферу под удобную ногу и пробить. Только вот по правилам футбола гол засчитывают, когда мяч попадает в сетку, а не летит мимо ворот.

Сразу после перерыва Пасич наносил удар по центру ворот Черноморца, но Политыло заблокировал выстрел. Через мгновение Гайдучик добивал после подачи с углового – снова выше ворот. На 50-й минуте Когут едва не привез гол в собственные ворота: Богдан вышел далеко из ворот и, понимая, что руками брать мяч нельзя, головой отбросил его себе за спину и успел накрыть – Бадибанге для дубля не хватило какого-то мгновения. Чуть позже Брагару спас "моряков" от верного гола, чудом успев заблокировать прострел Пасича – тот выкатывал на свободного Гайдучика, который должен был расстреливать ворота Черноморца.

На 60-й минуте Верес заработал штрафной: после навеса во вратарскую Кучеров головой сбросил на дальнюю штангу, Непогодов в прыжке зацепил мяч, но не сумел его зафиксировать, и новичок Вереса Александр Маткобожик загнал сферу в сетку.

За 15 минут до завершения матча Черноморец вновь вышел вперед: Политыло подал с углового, мяч от Гучека отскочил к только что вышедшему на замену Алефиренко, и Даниил точно пробил по центру. И снова не подстраховал Гагун, из-под которого был забит гол, а попытка Пасича выбить мяч на линии завершилась фиаско.

В конце матча Юсов, который крайне слабо провел этот матч, не попал в пустые ворота после прострела Демченко. Уже в добавленное время Близниченко нарушил правила против Гладкого, который также только вышел, и рефери указал на отметку. Александр легко развел кипера и мяч по углам.

Победа принесла Черноморцу 14 очков и подняла на двенадцатую строчку, Верес с 17-ю пунктами десятый.

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