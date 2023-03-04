Черноморец на выезде одолел Верес и покинул зону вылета – голевой дебют новичков, Григорчук угадал с заменами
В матче 16-го тура УПЛ ровенчане на своем поле уступили одесситам. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Уже на первой минуте Верес заработал угловой, который завершился ударом Гайдучика мимо ворот. Хозяева сразу прижали соперника на его части поля, пытаясь забить быстрый гол. Прессинг ровенчан заставлял одесситов нервничать и ошибаться. Перейти на чужую половину команда Романа Григорчука смогла лишь на шестой минуте матча, однако попытки ударов Юсова и Брагары желали лучшего.
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На 10-й минуте Верес создал первый опасный момент: Пасич нашел Гайдучика на левом фланге, тот ворвался в штрафную и отдал прострельную передачу на Дахновского. Виталий банально не успел к мячу, отпустив его за пределы поля.
В ответ Черноморец забил: быстрая контратака, Бадибанга получил длинную передачу от Гучека, перехитрил Гагуна, вышел на свидание с Когутом и прошил кипера мощным ударом. Дебютный гол для бельгийца в УПЛ, как и первый ассист для словенского защитника.
На 17-й минуте Верес мог отыгрываться, но после навеса со штрафного Балан запустил сферу в космос. Вскоре Дахновский накрутил нескольких защитников на правом фланге, но Кузык не позволил нанести прицельный удар. Пока что одесситы играют в обороне очень эффективно.
В середине тайма Шарай правым флангом врывался во вратарскую Черноморца, упал после толчка Брагару намекая на пенальти, но арбитр эпизод проигнорировал. В конце первой сорокапятиминутки Штогрин должен был забивать второй гол "моряков": после навеса с углового мяч головой был переправлен на дальнюю штангу и форвард имел достаточно времени, чтобы переложить себе сферу под удобную ногу и пробить. Только вот по правилам футбола гол засчитывают, когда мяч попадает в сетку, а не летит мимо ворот.
Сразу после перерыва Пасич наносил удар по центру ворот Черноморца, но Политыло заблокировал выстрел. Через мгновение Гайдучик добивал после подачи с углового – снова выше ворот. На 50-й минуте Когут едва не привез гол в собственные ворота: Богдан вышел далеко из ворот и, понимая, что руками брать мяч нельзя, головой отбросил его себе за спину и успел накрыть – Бадибанге для дубля не хватило какого-то мгновения. Чуть позже Брагару спас "моряков" от верного гола, чудом успев заблокировать прострел Пасича – тот выкатывал на свободного Гайдучика, который должен был расстреливать ворота Черноморца.
На 60-й минуте Верес заработал штрафной: после навеса во вратарскую Кучеров головой сбросил на дальнюю штангу, Непогодов в прыжке зацепил мяч, но не сумел его зафиксировать, и новичок Вереса Александр Маткобожик загнал сферу в сетку.
За 15 минут до завершения матча Черноморец вновь вышел вперед: Политыло подал с углового, мяч от Гучека отскочил к только что вышедшему на замену Алефиренко, и Даниил точно пробил по центру. И снова не подстраховал Гагун, из-под которого был забит гол, а попытка Пасича выбить мяч на линии завершилась фиаско.
В конце матча Юсов, который крайне слабо провел этот матч, не попал в пустые ворота после прострела Демченко. Уже в добавленное время Близниченко нарушил правила против Гладкого, который также только вышел, и рефери указал на отметку. Александр легко развел кипера и мяч по углам.
Победа принесла Черноморцу 14 очков и подняла на двенадцатую строчку, Верес с 17-ю пунктами десятый.
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