"На передматчевій установці говорили з командою, що головне – результат. У підсумку – результат невтішний. Зараз можна що завгодно говорити. Але цифри на табло – 1:3. Пропустили перший гол після прикрої індивідуальної помилки. Це дещо вибило з колії. Бо почали ми непогано. Не вистачало креативу, агресії, індивідуальних дій саме у штрафному майданчику суперника. Треба над завершенням працювати.

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Другий тайм теж розпочали добре. Коли зрівняли рахунок – і уявити не міг, що гра завершиться поразкою. Тим паче вийшли свіжі футболісти, які мали посилити гру. Замінами я загалом незадоволений. Висновок – знову подарували три голи супернику. Особливо перший і другий. Футболісти залишили вільні зони і суперник розстрілював ворота.

Мусимо працювати далі. Розумію, що є і психологічний тягар – не можемо перемогти вдома. Це тисне на нас. Але зараз приїдуть у гості ще сильніші суперники: Ворскла, СК Дніпро-1, Кривбас. Виходу немає, мусимо чіплятися і боротися за очки.

Щодо новачків... Не маю зауважень до гри Олександра Маткобожика. Не бачу його провини у пропущених м'ячах, він забив у дебютній грі. Від Дениса Балана хотілося б більш якісної підтримки атаки, якісних фланговий передач. Андрій Блізніченко? Не найкраща його гра. Він вийшов, коли потрібно було створювати і загострювати. Знаю, що він може більше. Може віддавати передачі, бити. Сьогодні ми цього не побачили. Семен Вовченко і Влад Шарай пропускали матч через дискваліфікацію. Вони повернуться на гру з Ворсклою. Можливо, щось змінюватимемо у стартовому складі", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

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