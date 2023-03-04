Черноморец выиграл первый тайм благодаря дебютному голу Бадибанга в Украине. Бельгиец опередил защитника и четко реализовал выход один на один с кипером.

Черноморец на выезде одолел Верес и покинул зону вылета – голевой дебют новичков, Григорчук угадал с заменами

После перерыва было гораздо веселее. Маткобожик воспользовался ошибкой Непогодова, однако Черноморец в ответ еще дважды поразил ворота Вереса. Алефиренко вернул одесситам преимущество, а Гладкий в компенсированное время поставил точку ударом с пенальти. Опытный нападающий забил впервые с октября 2021 года и догнал Андрея Ярмоленко в исторической таблице бомбардиров УПЛ – по 99 голов.