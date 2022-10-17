Спортивный директор днепрян Евгений Красников прокомментировал ситуацию с отсутствием нескольких легионеров команды в заявке на матч 7-го тура УПЛ с Рухом (3:2).

"Правда ли, что легионеры СК Днепр-1 – Балули, Бусанелло, Бланко и Хамаш – побоялись ракетных обстрелов и отказались ехать дальше Ужгорода? Это вопрос к Русолу. В их контрактах есть определенные условия, я это не комментирую.

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Могу сказать, что у нас все нормально, так что не ищите подводные камни там, где их нет. Главное, что мы выиграли даже без большинства легионеров", – сказал Красников в комментарии FanDay.

Напомним, СК Днепр-1 благодаря голу на пятой добавленной минуте вырвал победу у Руха (3:2) и продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

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