Только два легионера СК Днепр-1 попали в заявку на поединок 7-го тура УПЛ против Руха. Остальные гастарбайтеры днепрян отказались ехать во Львов, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Пётр Слонко. Они не готовы были ехать дальше Ужгорода.

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В основе на поле вышел бразильский голкипер Макс Валеф, а его земляк Габриэль Гомес Феррейра остался в запасе. Как следствие, Доминго Бланко, Фарес Балули, Янис Хамаш и Габриэл Бусанелло пропустят эту игру. Также отсутствуют в заявке получивший травму Эмилиано Пурита и Весли Брага, который пока не играл за СК Днепр-1 в этом сезоне.

Напомним, после 6-ти туров СК Днепр-1 лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков и игру в запасе.

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