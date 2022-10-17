Спортивний директор дніпрян Євген Красніков прокоментував ситуацію з відсутністю декількох легіонерів команди у заявці на матч 7-го туру УПЛ з Рухом (3:2).

"Чи правда, що легіонери СК Дніпро-1 – Балулі, Бусанелло, Бланко та Хамаш – побоялися ракетного обстрілу і відмовилися їхати далі Ужгорода? Це питання до Русола. У їхніх контрактах є певні умови, я це не коментую.

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Можу сказати, що у нас все нормально, тож не шукайте підводні камені там, де їх немає. Головне, що ми виграли навіть без більшості легіонерів", – сказав Красніков у коментарі FanDay.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 завдяки голу на п'ятій доданій хвилині вирвав перемогу у Руха (3:2) і продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ.

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