"Для нас очень досадное поражение. Настраивались только на победу, хотели взять 3 очка, но это футбол, так бывает. В первом тайме боялись играть. Знали, что соперник будет действовать на контратаках, вторым номером. Также стандартные положения – это грозное оружие Миная. На поле по-разному встречается.

Удаление вратаря на последних минутах в видеообзоре матча Ингулец – Минай – 1:2

Для того чтобы выигрывать – нужно забивать и не пропускать. К сожалению, сегодня нам этого не удалось. Самоотдача у ребят была, большое желание тоже. Однако надо еще обладать холодным умом. Надо выполнять то, над чем мы работаем в течение недельного цикла.

Не хватает немного класса футболистов, чтобы реализовать тот или иной момент. Нам такие мячи залетают… С Александрией Цуриков забил, тут Хахлев, это надо было так попасть. Ну, ничего, это нас не убивает, а делает крепче. Пауза на матчи сборных пойдет на пользу", – поделился Лавриненко в послематчевом комментарии.

Напомним, Минай удержал выездную победу над Ингульцем (2:1), набрал 4 очка и поднялся на 9 место. Ингулец с 2 пунктами расположился на 12 строчке.

Минай удержал дебютную победу в сезоне, обыграв Ингулец – голкипер закарпатцев получил забавное удаление