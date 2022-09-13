"Для нас дуже прикра поразка. Налаштовувалися тільки на перемогу, хотіли взяти 3 очки, але це футбол, так буває. У першому таймі боялися грати. Знали, що суперник буде діяти на контратаках, другим номером. Також стандартні положення – це грізна зброя Миная. На полі по-різному трапляється.

Вилучення воротаря на останніх хвилинах у відеоогляді матчу Інгулець – Минай – 1:2

Для того, щоб вигравати – треба забивати та не пропускати. На жаль, сьогодні нам це не вдалося. Самовіддача у хлопців була, велике бажання теж. Проте треба ще мати холодний розум. Треба виконувати те, над чим ми працюємо впродовж тижневого циклу.

Не вистачає трохи класу футболістів, щоб реалізувати той чи інший момент. Нам такі м’ячі залітають… З Олександрією Цуріков забив, тут Хахльов, це ж треба було так попасти. Ну, нічого, це нас не вбиває, а робить міцнішими. Пауза на матчі збірних піде на користь", – поділився Лавриненко у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Минай втримав виїзну перемогу над Інгульцем (2:1), набрав 4 очки та піднявся на 9 місце. Інгулець з 2 пунктами розташувався на 12 сходинці.

Минай втримав дебютну перемогу в сезоні, перегравши Інгулець – голкіпер закарпатців отримав дотепне вилучення