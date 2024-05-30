"Прибыв в 7 утра поездом в польский Перемышль, делегация национальной команды прошла паспортный контроль и автобусом добралась до аэропорта в Жешуве.

Собственно, это привычный маршрут из Киева на подготовительный сбор "сине-желтых", с которым хорошо знакомы почти все сборники, кроме тех, кто выступает в европейских клубах. Поэтому для Александра Зинченко, который несколькими днями ранее прибыл в Украину для участия в саммите послов платформы United24, поездка поездом была своего рода ностальгической, ведь последний раз Александр путешествовал по железной дороге аж 11 лет назад. В конце концов, в комфортном "Вагоне сборной", названном так с легкой руки Укрзалізниці, и в компании товарищей из национальной команды, любое путешествие является приятным и комфортным.

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Полет из Жешува в Нюрнберг длился менее двух часов. Бавария встретила украинцев легким дождем. А вот хозяин товарищеского матча – Немецкий футбольный союз (DFB) – предложил подать автобус для приема гостей прямо на аэродром. Предложение было с благодарностью принято штабом национальной команды, поэтому прямо с самолета игроки и персонал прошли к транспортному средству, которое повезло делегацию в отель в городке Герцогенаурах, что в 25 км от Нюрнберга.

Именно в небольшом населенном пункте, известном на весь мир благодаря непримиримым конкурентам братьям-основателям двух глобальных компаний-производителей спортивной одежды Ади и Руди Даслерам, и проведет следующие шесть дней сбора национальная команда Украины.

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Почти одновременно с основной частью сборников на обед в отель прибыли и главный тренер сборной Сергей Ребров и почти все игроки национальной команды, которые выступают в европейских чемпионатах. Накануне вечером первым из игроков приехал Роман Яремчук, рано утром сегодня – Руслан Малиновский. Завтра к команде присоединится Артем Довбик, а через несколько дней и Андрей Лунин.

Сегодня "сине-желтые" планируют провести первую тренировку на подготовительном сборе на клубном стадионе СК Эльтерсдорф – любительского клуба, выступающего в Байернлиге – втором по силе дивизионе земли Бавария", – резюмировала пресс-служба УАФ.

Напомним, сборная Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы 3 июня проведет товарищеский матч с Германией. 7 июня наша команда сыграет с Польшей, а 11-го – с Молдовой. 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городка Висбаден. В группе Е подопечные Реброва сыграют против Румынии, Словакии и Бельгии.

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