Жаркий конец июля 1997-го. Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч. Динамо гостит у сильнейшего клуба Уэльса – Барри Таун. Неделей ранее, в Киеве, удалось одолеть темную лошадку с комфортным счетом 2:0. Но это еще не гарантия успеха. Хозяева, хотя и довольно примитивно, применяя фирменные лонгболы, однако пытаются давить на ворота Шовковского. Первый тайм заканчивается сухой ничьей.

Прошло более полугода с момента, как Лобановский вернулся на берега Днепра, чтобы поднимать родной клуб с колен. Репутация Динамо на международной арене действительно была сильно подмоченной: 1995 год – Панатинаикос, скандал с шубами и дисквалификация, 1996 год – два унизительных поражения венскому Рапиду.

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После перерыва киевляне включили обороты и быстро открыли счет усилиями Белькевича. На тот момент Барри Таун уже оказался в численном меньшинстве. Вскоре дубль Максимова вообще снял все вопросы с повестки дня. На 79-й минуте отличился еще и Ващук. Защитник Динамо неожиданно подключился к атаке, ворвался в штрафную площадь и в касание пробил под голкипером – 4:0. В дальнейшем он еще неоднократно будет забивать за киевлян в похожей манере. А Динамо в том сезоне дошло аж до четвертьфинала ЛЧ.

Второго гола Ващука в чемпионской лиге пришлось ждать больше года. Декабрь 1998-го, шестой тур группового этапа. Динамо приехало в Ланс на Стад Феликс Боллар. Ситуация в группе на тот момент сложилась таким образом, что для выхода в плей-офф с первого места киевлянам была необходима победа. Каладзе после первого часа напряженной борьбы таки открыл счет. А на 75-й минуте произошло неожиданное. Белькевич, Шева и Ващук выбежали в контратаку, первый классно вырезал на дальнюю стойку, Влад в акробатическом прыжке замкнул. И не вставая с заболоченного газона, отпраздновал взятие ворот с высунутым языком. Из всех его голов этот, пожалуй, самый известный.

"До сих пор перед глазами ваш гол в ворота Ланса, когда вы промчались через все поле, чтобы замкнуть прострел на дальней штанге. Универсальный солдат?" – спросил я Ващука много лет спустя в интервью для Футбол 24.

"Универсализм не свойственен всем футболистам без исключения, – ответил Владислав. – Существуют ограничения: кто-то может играть слева, кто-то – справа, а кто-то вообще – левого центрального защитника. А есть такие игроки, которые могут и здесь, и там. Хотя Лобановский стремился к универсализму, чтобы каждый игрок мог с успехом сыграть на любой позиции".

"Тот момент почувствовали интуитивно?" – переспрашиваю. "Знаете, на самом деле крылья раскрывались настолько, что желание играть, а также интуиция, несли только вперед. Мы не контролировали мяч в течение длительного времени, потому что задача была четкая – поразить ворота", – подытожил он.

Защитник продолжил двигаться стабильным графиком "один сезон – один гол" и забил Байеру в групповом этапе 1999/00. Причем сделал это в 4-м туре, когда Динамо имело в активе одно очко, поэтому только победа позволяла команде Лобановского сохранить шансы на продолжение борьбы. Чемпионы Украины дважды выходили вперед, но немцы каждый раз сравнивали, к тому же не реализовали пенальти при счете 3:2. Еще одна ошибка – и прощайте, три очка. На 89-й красивое решающее слово за хозяев заказал Ващук, который замкнул головой в прыжке удобную подачу Яшкина. И снова празднование в "позе лежа".

А как праздновали громкие победы? Насколько Лобановский позволял расслабиться? "А он не контролировал этот процесс, потому что все время нам доверял. Полностью, – уверяет Ващук. – Ведь на следующий день мы обязательно встречались на тренировке, он видел все лица и мог сделать для себя выводы. Для него самым главным критерием была игра и футбольное поле".

Четвертого и последнего гола пришлось ждать долгих восемь лет. За это время Влад успел поиграть в московском Спартаке и одесском Черноморце, чем нажил себе огромное количество хейтеров – в основном из среды болельщиков Динамо. В Киев он вернулся в 2005-м. Это была уже совсем другая команда. Динамовские сердца Буряк, Демьяненко, Сабо, Лужный не смогли хотя бы на треть компенсировать пожизненный уход великого тренера.

"Васильевич со всеми был разным, – рассказывал Ващук. – Он всегда был сдержанным в своих эмоциях. Когда Лобановский улыбался, мы несказанно радовались, ведь было понятно, что все хорошо. От этого всем становилось радостно. А строгим и жестким он был практически со всеми. Каждому что-то высказывал, но не на повышенных тонах, как у нас часто принято. Это были метко и четко сказанные слова, на которые человек не мог не обратить внимание".

Второго октября 2007-го Динамо принимало лиссабонский Спортинг и уступало 0:1 уже со старта поединка. На 28-й минуте Ващук отборолся перед штрафной португальцев, атака киевлян продолжилась и, в конце концов, мяч прискакал в район 11-метровой отметки, откуда Влад в касание переправил его в самый угол. К сожалению, динамовцы развить успех не сумели – поражение 1:2. Тот сезон оказался самым провальным в истории команды на уровне группового этапа – шесть поражений, ни одного набранного очка.

После Динамо он еще поиграл на серьезном уровне три года – Львов, снова Черноморец, Волынь. Потом ушел в бизнес, учился на тренерских курсах, поработал функционером, бегал в ветеранских турнирах. 24 февраля 2022 года большая война не просто пришла под окна его дома, а загнала его в подвал. Две недели Ващук вместе со своими детьми не мог выбраться из Гостомеля, хотя запасов еды было дней на три.

"Я сильно переживал за сына и дочь, чтобы в психологическом плане им не было трудно. Старался шутить, подбадривать словами. Это непросто делать, потому что стреляли очень интенсивно – настоящий ад. Когда в течение 15 часов в сутки бьют, то это сильно влияет на психику. Договорились с сыном, что будем спать по очереди: то он на посту, то я. На улице было опасно, ведь вокруг постоянно ходили россияне. Их сопровождал один из местных. Тот человек разговаривал на суржике и рассказывал, кто и где живет", – поделился Владислав с Любомиром Кузьмяком в интервью для Футбол 24.

Он мог сделать вид, что его это не касается. Мог спокойно переехать за границу под любым предлогом. Но год назад Ващук заявил: "Я – солдат". И объяснил: "Я все это видел собственными глазами. Видел тех, кто пришел к нам, на нашу землю, непосредственно ко мне во двор. Я видел трупы, видел все ужасы. Это страшно, тяжело... Но кому сейчас легко? Они все еще на нашей земле. Кто как не мы? Мы боремся за наше будущее. За будущее наших детей. Хочется, чтобы дети росли в мирной и свободной стране".

На днях Владиславу присвоили первичное воинское звание офицерского состава "Младший лейтенант". Ващук не изменил себе. Был защитником на футбольном поле, стал защитником в жизни.

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