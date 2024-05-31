“Мы на связи с Мудриком каждый день. Он мой большой друг. За последние два месяца он играл намного больше и добился значительного успеха. Его старт в АПЛ был достаточно тяжелым, как морально, так и физически, но шаг за шагом он приближается к цели. Когда мы вместе играли в сборной, я видел, насколько он вырос в течение сезона.

Судаков публично просится в АПЛ и вспоминает Гвардиолу: "В Шахтере я достиг всего"

Я рассказывал Мише о том, как сильно хочу играть в Премьер-лиге и как здорово было бы играть в одной команде. Миша сказал мне, что я не готов к такому давлению, которое бывает в Англии. Если я приеду, мне надо быть готовым к этому", – признал Судаков в интервью inews.co.uk.

Напомним, Мудрик перешел из Шахтера в Челси в январе 2023-го. Лондонцы рискнули отдать за вингера 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. В переговорах по Судакову Шахтер также посягает на планку в 100 млн евро.

Вечная продажа Ахметова, вывел Украину на Евро, имеет брата из "чемпионата Крыма" – все о Николае Матвиенко