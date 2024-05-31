Капитан Лиона Александр Ляказетт думает над тем, чтобы заработать в конце карьеры.

Саудовский клуб Аль-Шабаб хочет подписать Ляказетта, сообщает L'Equipe. На форварда претендует еще один клуб с Ближнего Востока, который готов в четыре раза повысить его зарплату (500 тысяч евро в месяц).

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Ляказетт думает над предложением, имея один год контракта с Лионом. 33-летнего француза приглашали в Саудовскую Аравию еще зимой, однако он отказался покидать родной клуб в тяжелом положении.

Александр помог Лиону подняться из зоны вылета на шестое место. Всего за два года после возвращения из Арсенала форвард забил 53 гола и отдал 9 ассистов в футболке Лиона.