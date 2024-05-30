Украинец в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром в Ла Лаге. Конечно, что достижения Артема Довбыка в Испании привлекли к нему внимание топ-клубов. Атлетико сделал уже предложение Жироне по нападающему, но у мадридцев есть серьезный конкурент.

Жирона расставила приоритеты в трансфере Довбика – Атлетико определился с максимальной суммой и не готов платить больше

Как сообщает Mundo Deportivo, Наполи составит конкуренцию "матрасникам" в борьбе за Довбика. Итальянский клуб рассчитывает на то, что получит от ПСЖ около 130 миллионов евро за Виктора Осимхена, который заменит Килиана Мбаппе во французской команде.

Неаполитанци смогут предложить Жироне 40 миллионов евро за Артема, что удовлетворит "красно-белых". Стоит заметить, что Атлетико сделал предложение в размере 25 млн евро, но каталонцы его отклонили.

Напомним, что Артем Довбик в своем контракте имеет клаусулу в размере 50 млн. Действующее соглашение украинца с Жироной действует до 2028 года.

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