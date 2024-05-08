Жозе Моурінью, згадуючи своє перебування в італійській столиці, назвав своє рішення відмовитися від роботи зі збірною Португалії "помилкою". "Найважче було вийти у два єврокубкові фінали з Ромою. Так, перемога в Лізі Європи з Манчестер Юнайтед теж була дуже складною. Тому що це були дві команди, які, коли я їх очолив, перебували в дуже складній ситуації.

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Деякі тренери, можливо, розумніші і тому обирають правильне завдання з ідеальними умовами для досягнення успіху. Мені потрібно завжди працювати, відчувати, що я щось роблю і комусь допомагаю. Мені подобаються виклики, навіть якщо іноді вони несправедливі, бо не можна очікувати, що я виграю трофеї, якщо моя команда не найсильніша в турнірі.

Яку збірну я б тренував? Португалію. У мене була можливість очолити її двічі, але пропозиції про це надійшли не в найкращий для мене час. У другому випадку я вирішив залишитися в Ромі і зараз думаю, що зробив помилку. Тому що зараз у Португалії фантастична команда, одна з найкращих, у п'ятірці найкращих.

Думаю, рано чи пізно у мене з'явиться третя можливість очолити Португалію. Наступного разу я цим скористаюся", – сказав Моурінью в інтерв'ю корейському YouTube-каналу EA Sports.

Нагадаємо, що "особливий" був звільнений із Роми під час сезону 2023/24 у зв'язку з незадовільними результатами.

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