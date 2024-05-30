Главный тренер Реала Карло Анчелотти должен не прогадать со стартовым составом на решающий матч ЛЧ, ведь на кону стоит не только Кубок.

Уже в субботу, 1 июня, состоится долгожданный финал Лиги чемпионов между Реалом и дортмундской Боруссией. Все идет к тому, что в воротах мадридцев в этом матче выйдет Тибо Куртуа (наигрывание бельгийца в последних матчах, изоляция Андрея Лунина от команды и т. д.).

Реал изолировал Лунина от команды перед финалом ЛЧ – жестокий удар судьбы для украинца

По информации Relevo, в клубе опасаются реакции украинца на непопадание в основу на решающий матч сезона. Беспокойство выходит за рамки состояния здоровья Лунина – последние дни он активно готовился сам несмотря на заболевание гриппом (тренерский штаб решил изолировать украинца, чтобы не заразить других игроков).

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Лунин может не слишком хорошо воспринять то, что он не сыграет против Боруссии Д. Особое волнение в Реале вызывает возможная реакция жены Лунина и его отца, которые имеют серьезное влияние на игрока.

Отмечается, что хоть Лунин и более-менее принял факт своей замены, он все равно хочет быть готовым на случай неожиданности (в свое время травма Куртуа полностью изменила судьбу украинца). Флорентино Перес и тренерский штаб мечтают, чтобы Лунин остался в Реале, ведь он уже стал кумиром для болельщиков, но невыход украинца в финале Лиги чемпионов может полностью разрушить планы мадридцев.

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