В первом матче за прописку в Лиге 1 Сент-Этьен одолел Метц (2:1).

Франция. Переходной матч между Лигой 1 и Лигой 2

Сент-Этьен – Метц – 2:1

Голы: Сиссоко, 19, Кардона, 80 – Траоре, 45

Метц и Сент-Этьен вместе вылетели из элиты в 2022-м. Лотаринцы сразу вернулись в Лигу 1, а вот "стефануа" пришлось задержаться во втором дивизионе. Теперь команды встретились в переходных матчах.

Определился последний участник АПЛ сезона 2024/25 – Саутгемптон получил путевку, переиграв Лидс в скучном матче

Первая игра состоялась на поле Сент-Этьена. Хозяева открыли счет в середине первого тайма, когда Кафаро нашел пасом Сиссоко, а тот подсек мяч над голкипером. Метц отыгрался перед перерывом, использовав угловой. Камара навесил – Траоре головой переправил мяч в сетку.

Игра шла к ничьей, однако Сент-Этьен сумел вырвать домашнюю победу. Кафаро шикарно забросил из глубины и записал на себя второй ассист. Голкипер гостей пошел на перехват, но первым на мяче был Кардона.

Все решится в ответном матче 2 июня.