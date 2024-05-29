Атакующий полузащитник Бернард готовится к новой странице в своей карьере.

Панатинаикос объявил о завершении сотрудничества с 31-летним бразильцем, который получил статус свободного агента.

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"Зеленые" бесплатно подписали Бернарда летом 2022-го. Он провел за клуб 85 матчей, оформив 13 голов и 15 ассистов. На прощание хавбеку удалось добыть свой единственный трофей с ПАО – Кубок Греции.

Напомним, Бернард до сих пор остается самым дорогим трансфером в истории Шахтера. В 2013-м "горняки" отдали за звезду Атлетико Минейро 25 млн евро, но тот не оправдал инвестиций. Донецкий клуб он также покидал свободным агентом.

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