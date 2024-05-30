"Когда Гвардиола уйдет, исчезнет эта сила природы, этот лидер, который тянет за собой всех и вся, тот, кто стал почетным манкунианцем и, вопреки своему уму, болельщиком Манчестер Сити.

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Это все довольно утомительно, и следующее лето кажется естественным завершением. Утомительно читать разглагольствования на весь мир, раздражать 20 футболистов, чтобы убедить их, что этот матч может значить больше, чем предыдущий. Как открыто признался Юрген Клопп во время своего прощального сезона в Ливерпуле, наступает момент, когда ты не можешь продолжать ходить к колодцу.

Гвардиола любит карбонару. Он хочет ее каждый день, самую лучшую. Он не хочет есть жареный рис", – цитирует Marca журналиста Джека Гогена.

По словам источника вероятнее всего, что после ухода из Манчестер Сити Пеп Гвардиола будет работать в итальянской Серии А. Переход в ПСЖ исключен.

Напомним, что испанский специалист возглавил "горожан" в 2016 году. Под его руководство команда шесть раз завоевывала титул чемпиона Англии, а также выигрывала Лигу чемпионов.

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