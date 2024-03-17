"Мы не заслуживали проиграть. Жирона создала больше моментов, но не забила. Каждое поражение болезненное. Мы хотим побороться за Лигу чемпионов с Атлетиком, Атлетико и Барселоной. У нас есть историческая возможность. Если не выйдем в ЛЧ – это будет очень болезненным ударом.

Довбик упустил супермоменты: видео гола и обзор матча Хетафе – Жирона – 1:0

У Довбика нет проблем. Проигрывает команда, выигрывает команда, создает моменты команда, допускает моменты команда. Мы одно целое. Не хочу критиковать кого-то конкретного, некоторые игроки сегодня были не на своем уровне.

Но в целом мы показали хорошую игру, доминировали. Заставили соперника играть на его половине. 13 ударов, 3-4 момента. Если бы мы забили, разговоры были бы совсем другими", – сказал Мичел после матча.

Артем Довбик плохо отыграл против Хетафе, упустив два 100-процентных момента. "Сухая" серия украинца в Примере достигла уже 7 матчей. В бомбардирской гонке его обошли три конкурента.

Довбык тотально провалился: упущенные моменты, сухая серия продолжается – Жирона проиграла Хетафе и отпустила Реал на 10 очков