Хетафе победил Жирону в 29-м туре чемпионата Испании. Артем Довбик снова не забил. Смотрите видео гола и обзор матча Хетафе – Жирона на "Футбол 24".

Судьбу игры решил единственный гол Хесуса Сантьяго на 33-й минуте. Жирона пока что осталась второй (62 очка), но дала шанс Барселоне обойти себя, а другим конкурентам за путевку в ЛЧ – сократить отставание. Хетафе поднялся на 9 место, набрав 38 баллов.

Довбик тотально провалился: упущенные моменты, сухая серия продолжается – Жирона проиграла Хетафе и отпустила Реал на 10 очков

Артем Довбик вышел в старте, но провел неудачный поединок. Нападающий имел два классных момента, чтобы отличиться, однако не реализовал их. Если в первом тайме Артем не попал в дальний угол с линии штрафной, то в конце игры упустил куда лучший шанс. Довбик не смог забить из пределов вратарской, неудачно пробив головой.

Форвард сборной Украины продолжил безголевую серию, которая насчитывает уже 8 матчей (с учетом Кубка Испании). В последний раз Довбик забивал еще 21 января, оформив хет-трик в ворота Севильи. Уже в воскресенье, 17 марта, Артем прибудет в лагерь сборной Украины, которая в Испании готовится к матчу против Боснии и Герцеговины.